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الأحد 13 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غزل المحلة يحسم التعاقد مع مصطفى إيفا

مصطفى ايفا
مصطفى ايفا

نجحت إدارة نادي غزل المحلة في اتمام صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق استعداداً لخوض منافسات بطولة دوري المحترفين في الموسم المقبل.

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مراسم توقيع خالد عيد على عقود تدريب غزل المحلة (صور)

وتعاقد غزل المحلة مع مصطفى ايفا لاعب وسط فريق البنك الاهلي بشكل رسمي بعدما وقع اللاعب عقود انتقاله للمحلة.

ويأتي التعاقد مع ايفا في إطار رغبة ادارة النادي لتدعيم صفوف الفريق استعداداص للمنافسة على العودة من جديد لبطولة الدوري الممتاز.

وكان المحلة قد أعلن قبل ساعات عن ضم محمد أحمد عبد الحميد “قطة” قادماً من نادي فيوتشر بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.

 

 