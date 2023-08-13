غزل المحلة يحسم التعاقد مع مصطفى إيفا

نجحت إدارة نادي غزل المحلة في اتمام صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق استعداداً لخوض منافسات بطولة دوري المحترفين في الموسم المقبل.

وتعاقد غزل المحلة مع مصطفى ايفا لاعب وسط فريق البنك الاهلي بشكل رسمي بعدما وقع اللاعب عقود انتقاله للمحلة.

ويأتي التعاقد مع ايفا في إطار رغبة ادارة النادي لتدعيم صفوف الفريق استعداداص للمنافسة على العودة من جديد لبطولة الدوري الممتاز.

وكان المحلة قد أعلن قبل ساعات عن ضم محمد أحمد عبد الحميد “قطة” قادماً من نادي فيوتشر بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.