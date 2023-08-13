وفد نيجيري: المجلس العسكري في النيجر منفتح على حل دبلوماسي

أجرى عدد من علماء الدين الإسلامي الكبار من نيجيريا، اليوم الأحد، محادثات مع قادة الانقلاب العسكري في النيجر، والذين أبدوا انفتاحهم على حل الأزمة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، عبر الحلول الدبلوماسية وليس بالصراع.



جاء ذلك بعد يوم من إعلان متحدث باسم برلمان إيكواس، السبت، أن المجموعة تسعى لإرسال لجنة برلمانية إلى النيجر، لعقد لقاء مع قادة الانقلاب العسكري الذين استولوا على السلطة الشهر الماضي.

واجتمع برلمان إيكواس، السبت، لمناقشة اتخاذ مزيد من الإجراءات في النيجر.

وقال المتحدث، إن البرلمان لم يتخذ أي قرار لكنه شكل لجنة تعتزم اللقاء مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى حالياً الرئاسة الدورية لإيكواس، للحصول على إذنه للذهاب إلى النيجر.

أعرب قادة الانقلاب في النيجر عن انفتاحهم على حل الأزمة سلميًا من خلال الدبلوماسية، ليلين المجلس العسكري الذي نفذ انقلابا على السلطة في النيجر، وعزل رئيس البلاد أواخر يوليو الماضي موقفه بعد أسابيع من التعنت والتصلب.

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن مجموعة دول غرب أفريقيا "إيكواس"، قررت اليوم السبت، تعليق اجتماع عسكري رئيسي بشأن الأزمة في النيجر، بعد يوم من قولها إنها ستحشد قوة "احتياطية" في محاولتها إعادة رئيس النيجر محمد بازوم إلى السلطة، بعد الإطاحة به.

وأجّلت المجموعة اجتماع رؤساء أركان "إيكواس" إلى أجل غير مسمى "لأسباب فنية"، كان من المقرر أن يعقد اليوم في العاصمة الغانية أكرا.

قادة أركان جيوش غرب أفريقيا سيجتمعون في غانا:

وقال مسؤول بالحكومة النيجيرية، أمس إن قادة أركان جيوش غرب أفريقيا سيجتمعون في غانا اليوم، لوضع خطط تدخل عسكري محتمل في النيجر.

أعربت الحكومة البريطانية عن ترحيبها بعزم أعضاء "إيكواس":

جاء ذلك بعدما أمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، بتفعيل قوة احتياط، وأعلن الاتحاد الأفريقي، تأييد قرارات "إيكواس" بشأن النيجر، فيما أعربت الحكومة البريطانية، عن ترحيبها بعزم أعضاء "إيكواس" تسوية الوضع في النيجر سلميًا.