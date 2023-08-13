تشكيل برشلونة الرسمي لمباراة خيتافي في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريق برشلونة الذي يخوض لقاء خيتافي مساء اليوم الأحد في المباراة المرتقبة على ستاد عن ستاد كولسيوم ألفونسو ضمن إفتتاحية بطولة الدوري الإسباني.

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تشكيل برشلونة الرسمي لمباراة خيتافي الرسمية ..

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: أراوخو - كوندي - كريستنسن - بالدي

خط الوسط: بيدري - روميو - دي يونج - جاندوجان

خط الهجوم: ليفاندوفسكي - رافينها

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

من المقرر ان تنطلق مباراة برشلونة و خيتافي مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة ، و10:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11.30 مساء بتوقيت الإمارات.