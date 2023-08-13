عاجل
المتهم في مذبحة عين شمس.. روحت لأختي 10 مرات وكانت بتردني فاضي
الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل برشلونة الرسمي لمباراة خيتافي في الدوري الإسباني

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

أعلن  تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريق برشلونة  الذي يخوض لقاء خيتافي مساء اليوم الأحد  في المباراة المرتقبة على ستاد عن ستاد كولسيوم ألفونسو ضمن إفتتاحية بطولة الدوري الإسباني.

اقرأ أيضًا...

txt

شاهد وصول بعثه برشلونة إلى مدريد استعدادًا لمباراة خيتافي "فيديو"

txt

كانسيلو على أعتاب الانتقال إلى برشلونة

تشكيل برشلونة الرسمي لمباراة خيتافي الرسمية ..

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: أراوخو - كوندي - كريستنسن - بالدي

خط الوسط: بيدري - روميو - دي يونج - جاندوجان

خط الهجوم: ليفاندوفسكي - رافينها

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

من المقرر ان تنطلق مباراة برشلونة و خيتافي مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة ، و10:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11.30 مساء بتوقيت الإمارات.

 