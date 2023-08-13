كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تبنى فكرة إنشاء نماذج لمباني مدارس صغيرة منخفضة التكاليف.

جاء ذلك خلال توصيات الحوار المجتمعى حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (۲۰۲٤-۲۰۲۹)، بالتعاون مع منظمة يونيسيف.

نوَّه وزير التربية والتعليم عن العمل على الاستخدام الأمثل للفراغات المتاحة في مدارس عدة لإنشاء فصول جديدة تخفف من الكثافات داخل الفصول.

أشار وزير التربية والتعليم إلى أن أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم لزيادة عدد مباني مدارس في مختلف أنحاء الجمهورية.

لفت وزير التربية والتعليم إلى العمل على رعاية الموهوبين، مع مواصلة التوسع فى دمج التلاميذ ذوي الهمم في مدارس التعليم العام.

إنشاء مزيد من مدارس حول الجمهورية:

كشف وزير التربية والتعليم عن العمل على توفير موارد مالية لإنشاء مزيد من مدارس مختلف المراحل الدراسية وخصوصًا لمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

شددَّ وزير التعليم على التوسع في توفير النماذج الجديدة من مدارس متميزة (الرسمية للغات، دولى، IPS، النيل، المتفوقين في العلوم والرياضيات STEM، اليابانية، النيل الدولية) في مختلف المحافظات وبأعداد أكبر.

نبَّه وزير التربية والتعليم بأهمية وجود خطة استراتيجية وتنفيذية تحقق نجاح مستمر دائمًا، وأن الخطة التنفيذية لها أهمية كبيرة لاستكمال النجاح، مشيرًا إلى أن ضرورة التكامل بين الوزارات، وضرورة أن يتم الحوار ويستمر على مستوى كل القطاعات والمديريات فى التربية والتعليم.

توصيات الحوار المجتمعي لخطة تطوير التعليم:

استعرض وزير التربية والتعليم التوصيات الخاصة بالحوار المجتمعى، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لأولوية الوصول والمشاركة.

تضمنت التوصيات إعداد الوثيقة القومية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة، واتباع استراتيجيات تدريس ذات مرونة عالية تتوافق مع الكثافات المرتفعة بالفصول الدراسية.

كما تضم التوصيات تفعيل حصص الأنشطة لربط المناهج السابقة بالحالية للمتعلمين لتقليل الفاقد في التعليم نتيجة جائحة كورونا، واستخدام أساليب تقويم تلبي معايير جودة التعليم والتدريس بفاعلية، ووضع استراتيجيات ذات أهداف (قصيرة متوسطة بعيدة) المدى لمواءمة معايير الجودة بالمنظومة التعليمية بالمعايير العالمية، وتفعيل مفاهيم الاقتصاد الأخضر والقوى الناعمة والفئات المستجيبة للنوع في عمليتي التعليم والتعلم وتدريب المعلمين على استراتيجيات إدماجهم في التعليم.