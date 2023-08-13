وزير الرياضة يدعم منتخب الناشئين رغم خسارة برونزية كأس العالم لليد بكرواتيا

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استمرار الدولة المصرية ممثلة في الوزارة في دعم الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الانتصارات والانجازات على المستوى الدولي.

وأثنى وزير الشباب والرياضة، علي الأداء البطولي لمنتخبنا الناشئين في اليد، قائلًا: "كل الفخر والاعتزاز بأبطال منتخبنا الوطني لكرة اليد تحت ١٩ سنة، للأداء البطولي والمتميز في كأس العالم بكرواتيا والجهد المبذول خلال مباريات البطولة".

واستكمل الوزير : "صنتعم مجدًا وتاريخًا كبيرًا، نتنظر منكم الكثير من الجهد خلال المرحلة المقبلة، وصولًا للمنتخب الأول واستكمال الإنجازات علي المستوي العالمي".

وكان منتخبنا لكرة اليد تحت ١٩ سنة قد خسر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منتخب كرواتيا صاحب الأرض والجمهور في مباراة امتدت لأوقات إضافية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بالروح القتالية العالية التي تمتع بها لاعبو منتخبنا ، والتي انعكست علي أداء سير كافة المباريات التي خاضها خلال منافسات كأس العالم لليد تحت ١٩ عامًا، معبًرا عن شكره وتقديره وامتنانه لتفاني أبطال المنتخب في رفع علم مصر عاليًا على المستوى الدولي.

