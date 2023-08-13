صبحي وخطاب يدعمان جهود مجلس الشباب المصري في اليوم العالمي للشباب

عقد مجلس الشباب المصري، حلقة نقاشية تحت عنوان "آليات تعزيز مشاركة الشباب بالشأن العام"، وذلك بحضور ومشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولفيف من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من قيادات مجلس الشباب المصري من مجلس الأمناء بالإضافة لمجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام بالإضافة لقيادات شباب الفلاحين من المحافظات المختلفة أعضاء البرنامج ولفيف من المتخصصين في قضايا الشباب وحقوق الإنسان من أساتذة جامعات وباحثين واكاديميين وقيادات عمالية والذين ناقشوا في جلسة اتسمت بالمصارحة والمكاشفة امتدت لما يقرب من أربعة ساعات متواصلة أسباب عزوف بعض الفئات الشابة عن الانخراط في الشأن العام والمساهمة بشكل فاعل في مراحل صنع القرار، وجاء هذا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب.

افتتح اللقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي أثنى على المجهود الكبير الذي يقوم به مجلس الشباب المصري بهدف رفع الوعي وتعزيز قدراتهم المختلفة للنهوض بالدولة المصرية في ظل مناخ داعم وفرته القيادة السياسية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية لإشراك الشباب في مراحل صنع القرار المختلفة.

وأعربت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن سعادتها البالغة بالالتفاء بقيادات شباب الفلاحين من المحافظات المختلفة في اليوم العالمي للشباب تقديراً لأهمية هذه الفئة كمكون رئيسي من مكونات المجتمع المصري وأن مجلس الشباب المصري كعادته يمتلك أفكاراً مميزة استطاعت احداث الفارق في دعم قضايا الشباب وفق منهجية حقوقية لضمان وجود جيل جديد من شباب مصر يمتلك الوعي الصحي في هذا الملف.

وصرح الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن اعتزازه وفخره بهذه الحلقة النقاشية والتي تضمنت مشاركة فاعلة من صناع القرار من تنفيذيين وتشريعيين وقيادات منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الملف والذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الجمهورية الجديدة ليست مجرد شعارات واننا نمتلك صناع قرار على قدر المسؤولين، ويكفي ان اقول لحضراتكم إن وزير الشباب والرياضة ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان تحملوا عناء السفر مسافة تتجاوز ٣٠٠ كيلو متر إلى القاهرة ثم العودة مرة أخرى في نفس اليوم فقط للإجتماع بكوادر وقيادات مجلس الشباب المصري من شباب الفلاحين والعمال من المحافظات المختلفة إيماناً منهم بأهمية الشباب المصري وضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحد من مشاركة الشباب مع أهمية وضع آليات وبرامج حكومية بالتعاون مع المجتمع المدني لتشجيع وتحفيز مشاركة الشباب في عملية الإصلاح والتنمية.

واضاف ممدوح أن اختيار قضية مشاركة شباب الفلاحين بالشأن العام وذلك وعزوفهم الملحوظ عن الانخراط في العمل العام بأشكاله المختلفة وتجاهل وتناسي العمل على وضع آليات فاعلة لمواجهة هذه التحديات ليس مهماً أن يكون معتمداً أو غير متعمد ولكن الأهم هو توحيد الجهود من أجل تعزيز حقوق هذه الفئة التي يتجاوز تعدادهم هم واسرهم مايقرب من ٥٥ مليون مواطن.

ضمت الفعالية نماذج مختلفة من أصحاب وجهات النظر في هذا الملف هم النائب احمد سمير زكريا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ والنائبة منى عبدالله عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب والنائبة زينب السلايمي عضو لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب والنائب عادل يونس حماد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب كممثلين عن مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام والسيد طه ابو اللوز امين عام نقابة المنتجين الزراعيين ومنسق البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة شباب الفلاحين والذي حضر قياداته من المحافظات المختلفة للمشاركة في هذه الفاعلية الهامة والسيد عبد العزيز سمير رئيس اتحاد شباب العمال ونخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين وأصحاب القرار في هذا الشأن.