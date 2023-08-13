تقنية الفيديو تمنع صلاح من 3 أرقام قياسية

حرمت تقنية الفيديو "فار" محمد صلاح نجم ليفربول، من تحقيق 3 أرقام قياسية في مباراة تشيلسي ضمن افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".



كان صلاح أحرز هدف ليفربول الثاني بعد تمريرة رائعة من أرنولد، لكن ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل.



منعت تقنية الفيديو صلاح من تسجيل هدف الريدز الثاني، بعدما رغب "مو" في التسجيل، من أجل تحقيق رقم قياسي جديد، بأن يكون أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يحرز في 7 مواسم متتالية.



بالإضافة إلى ذلك، كان هدف صلاح سيجعله يفض الشراكة مع هدافي المباريات الافتتاحية، بعدما أصبح الأكثر تسجيلا في المواجهات الافتتاحية، برصيد 8 أهداف بالتساوي مع آلان شيرار أسطورة نيوكاسل ، وفرانك لامبارد قائد تشيلسي السابق، وواين روني نجم مانشستر يونايتد السابق.



كما أن "مو" يفصله هدف لتجاوز ستفين جيرارد في قائمة الهدافين التاريخيين بنادي ليفربول، بعدما أصبح صلاح خامس في الترتيب بالتساوي مع أسطورة ليفربول بـ 186 هدفا.

