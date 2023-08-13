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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تقنية الفيديو تمنع صلاح من 3 أرقام قياسية

صلاح مع ليفربول
صلاح مع ليفربول

حرمت تقنية الفيديو "فار" محمد صلاح نجم ليفربول، من تحقيق 3 أرقام قياسية في مباراة تشيلسي ضمن افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

كان صلاح أحرز هدف ليفربول الثاني بعد تمريرة رائعة من أرنولد، لكن ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل.

منعت تقنية الفيديو صلاح من تسجيل هدف الريدز الثاني، بعدما رغب "مو" في التسجيل، من أجل تحقيق رقم قياسي جديد، بأن يكون أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يحرز في 7 مواسم متتالية.

بالإضافة إلى ذلك، كان هدف صلاح سيجعله يفض الشراكة مع هدافي المباريات الافتتاحية، بعدما أصبح الأكثر تسجيلا في المواجهات الافتتاحية، برصيد 8 أهداف بالتساوي مع آلان شيرار أسطورة نيوكاسل ، وفرانك لامبارد قائد تشيلسي السابق، وواين روني نجم مانشستر يونايتد السابق.

كما أن "مو" يفصله هدف لتجاوز ستفين جيرارد في قائمة الهدافين التاريخيين بنادي ليفربول، بعدما أصبح صلاح خامس في الترتيب بالتساوي مع أسطورة ليفربول بـ 186 هدفا.
 

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