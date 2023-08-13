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الأحد 13 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غزل المحلة يدعم صفوفة بالتعاقد مع أحمد عبدالحميد "قطة " ..رسميًا

أحمد عبدالحميد قطة
أحمد عبدالحميد قطة

أعلن نادي غزل المحلة عن الصفقة السابعة لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في  الموسم الجديد وهو اللاعب المخضرم أحمد عبدالحميد "قطة" لاعب فريق فيوتشر لدعم مركز خط الوسط  في صفقة أنتقال حر  .

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مراسم توقيع خالد عيد على عقود تدريب غزل المحلة (صور)

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غزل المحلة يدعم الفريق بالتعاقد مع محمود غالي .. رسميًا

ووقع أحمد عبدالحميد "قطة" على عقود أنضمامه لمدة ثلاث سنوات مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دورى المحترفين.

وقع خالد عيد مراسم توقيع العقود لفريق غزل المحلة لتولي مهمة الفريق خلال الموسم الجديد استعدادًا لدوري المحترفين.