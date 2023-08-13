غزل المحلة يدعم صفوفة بالتعاقد مع أحمد عبدالحميد "قطة " ..رسميًا

أعلن نادي غزل المحلة عن الصفقة السابعة لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهو اللاعب المخضرم أحمد عبدالحميد "قطة" لاعب فريق فيوتشر لدعم مركز خط الوسط في صفقة أنتقال حر .

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ووقع أحمد عبدالحميد "قطة" على عقود أنضمامه لمدة ثلاث سنوات مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دورى المحترفين.

وقع خالد عيد مراسم توقيع العقود لفريق غزل المحلة لتولي مهمة الفريق خلال الموسم الجديد استعدادًا لدوري المحترفين.