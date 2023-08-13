كيك البرتقال بالتوت الأحمر المجفف .. سهلة وسريعة

كيك البرتقال بالتوت الأحمر المجفف، من أطيب وصفات الكيك المنزلي المرغوب للجميع، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كيك البرتقال مع التوت الأحمر المجفف، وتمتعي بقطعة واحدة شهية وطيبة

كيك البرتقال بالتوت الأحمر المجفف



مقادير كيك البرتقال بالتوت الأحمر المجفف

- البيض : 5 حبات

- طحين : 2 كوب

- التوت الأحمر : 2 كوب (مجفف)

- سكر البودرة : كوب (لتغليفة السكر)

- عصير البرتقال : 2 ملعقة كبيرة (لتغليفة السكر)

- سكر : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- الزبدة : 200 غم (طرية)

- ملح : رشّة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- برش البرتقال : 2 ملعقة كبيرة

- عصير البرتقال : ملعقة كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

كيك البرتقال بالتوت الأحمر المجفف

طريقة التحضير

حمّي الفرن على حرارة 350 درجة، وجهزي قالب الكيك، وادهنيه بالزبدة ورشة طحين واتركيه جانباً.

اخلطي الزبدة بالخفاقة الكهربائية على سرعة عالية لمدة دقيقتين حتى تصبح كريمية.

أضيفي السكر واخلطي حتى يصبح المزيج هش وكريمي.

أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق، ثم أضيفي الفانيليا، وبشر البرتقال، وعصير البرتقال مع الخفق.

اخلطي الطحين، والبيكنج باودر، والملح، ثم أضيفي خليط الطحين لخليط الزبدة والبيض والسكر، واخفقي على سرعة منخفضة حتى تتمازج المكونات.

أضيفي التوت المجفف واخلطي.

صبي المزيج في القالب المجهز، وأدخليه الفرن لمدة 55 دقيقة حتى ينضج الكيك.

أخرجي القالب من الفرن، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة حتى يبرد، ثم اقلبي الكيك واتركيه ليبرد تماماً على شبك الكيك.

اخلطي السكر البودرة مع عصير البرتقال حتى يمتزج ثم صبيه فوق الكيك وقدميه.