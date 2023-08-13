هاري كين: وظيفتي مع بايرن ميونخ تحقيق أهداف النادي

أعرب المهاجم الإنجليزي هاري كين، المنتقل حديثًا لبايرن ميونخ، عن سعادته بالانتقال للنادي البفاري، بعد المسيرة الكبيرة التي قضاها رفقة توتنهام.

وأكد كين أنه سيبحث عن تحقيق الأهداف والفوز بالألقاب خلال تواجده في بايرن ميونخ، كما أن وظيفته هي مساعدة البفاري في تحقيق هذه الأهداف.

تصريحات هاري كين

تحدث هاري كين في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث قال: "أهداف بايرن ميونخ قابلة للتحقيق، حيث أن النجاح هو محاولة الفوز بكل لقب هذا الموسم".

وتابع:"هذا هو التوقع في بايرن ميونخ، هذا هو الواقع والأهداف التي يريدون تحديدها".

وأكمل: "عملي في بايرن هو محاولة المساعدة في تحقيق الأهداف، إذا لم نفز بكل الألقاب في نهاية الموسم، فسوف نشعر بخيبة أمل بعض الشيء، نحن لا نأخذ أي شيء كأمر مسلم به".

بينما تطرق للحديث عن تحطيم رقم اَلان شيرر في البريميرليج، فقال:"بالتأكيد، يتحدث الناس عن الرقم القياسي وشيرر، لكن بقي لدي الكثير في مسيرتي في كرة القدم".

وأكمل: "في الوقت الحالي، أبحث عن التركيز في محاولة لتحقيق الأشياء هنا ومحاولة دفع نفسي والفريق ومحاولة الوصول إلى مستويات جديدة مع هذا النادي وهذا ما أركز عليه الآن".

وأضاف: "عندما ذهب بيكهام إلى ريال مدريد وكيف كان ذلك كبيرًا، ليس سرًا أنني كنت من أشد المعجبين بديفيد بيكهام".

بينما علق على عدم تتويجه بالألقاب، فقال: "لم أفكر أبدًا في إنهاء مسيرتي المهنية وندمت على عدم تجربة بطولات دوري مختلفة وثقافات مختلفة ومسابقات مختلفة وكان ذلك جزءًا كبيرًا من القرار".