استخراج كل الأوراق الخاصة بمشاركة باتريك يوسف مع منتخب مصر

أنهى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، كل الإجراءات الخاصة باستخراج أوراق اللاعب المصري الأمريكي باتريك يوسف، ليحق له بشكل رسمي تمثيل منتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

باتريك يوسف

البالغ من العمر 24 عامًا والذي يلعب في دوري الجامعات الأمريكي، وحصل على جواز السفر المصري الخاص به، خلال الساعات القليلة الماضية.

ويتوجه يوسف إلى الإمارات مساء اليوم الأحد للانضمام لمعسكر منتخب مصر واستكمال الاستعداد لكأس العالم مع الفراعنة.

وشارك باتريك البالغ طوله 211 سم، مع فريق ميامي هيت الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية، في الدوري الصيفي لكرة السلة الأمريكي (Summer League)، وهي المسابقة التي تنظمها الرابطة الوطنية لكرة السلة، وتجتمع فيها فرق الدوري الأمريكي للمحترفين لتجربة قوائم صيفية مختلفة بدلًا من تشكيلات الموسم المعتادة.

وقدم باتريك يوسف أداءً مميزًا مع فريقه في دوري الجامعات الأمريكي الموسم المنقضي، حيث أنه حقق أعلى مستوى في الفريق من ناحية تسجيل النقاط أو متابعة الكرات، حيث أنه خلال 33 مباراة شارك فيها مع فريقه سجل متوسط نقاط في المباراة الواحدة 19.1 نقطة، و6.6 كرات مرتدة، و2.0 تمريرة حاسمة، كما أنه جاء في المرتبة الثانية في فريقه كـ أعلى اللاعبين نجاحًا في (البلوك للتسديدات) برصيد 33 (بلوك).

ويشارك منتخب مصر الأول لكرة السلة، في بطولة كأس العالم، التي تقام في الفترة من 25 أغسطس المقبل، وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا. ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة يوم 25 أغسطس بمواجهة ليتوانيا، ثم يلتقي مونتينيجرو يوم 27 أغسطس، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 29 أغسطس.