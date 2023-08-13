مصطفى كامل يعلن تشكيل لجنة للشكاوى مكونة من رئيس واثنين أعضاء

قال نقيب الموسيقيين مصطفى كامل إنه لا يجب تقديم شكاوى في لجنة العمل، تحت أي أسباب، مؤكدًا أن الشؤون القانونية هي المختصة بتلك الشكاوى.

وأضاف مصطفى كامل خلال اجتماعه مع أعضاء النقابة، إنه من المقرر تشكيل لجنة خاصة أيضًا للشكاوي، مكونة من رئيس واثنين من الأعضاء.

وكان أعلن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل أن مجلس الإدارة قرر منع أى موسيقى من مزاولة المهنة بدون عضوية النقابة، واقتصار العمل على الموسيقيين المقيدين فى جداول النقابة فقط.

وتولى الفنان منصور هندى رئيس لجنة العمل ووكيل الجنة الفنان محمد صبحى متابعة القرار.

وكانت استعرضت بوابة الوفد تاريخ مصطفى كامل مع نقابة الموسيقيين منذ توليه المنصب:

نجح مصطفى كامل في 3 أشهر فقط منذ توليه المنصب في تحصيل أكثر من 26 مليون جنيه إيرادات لـ نقابة المهن الموسيقية، من جميع محافظات مصر.

مصطفى كامل

رفع رسوم الدي جي:

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيان برئاسة الفنان مصطفى كامل بشأن رفع رسوم التصريح السنوي لـ الدي جي إلى 1015 جنيهًا، وجاء بيان النقابة على هذا النحو: قررت نقابة المهن الموسيقية رفع رسوم تصريح العمل السنوي للدي جي المصري إلى مبلغ 1015 جنيهًا، وذلك مع بداية السنة الجديدة 2023.

حل أزمة مطربي المهرجانات:

نجح مصطفى كامل فى حل أزمة مطربي المهرجانات التي رحل هاني شاكر وتركها لمصطفى وبدأ بحلها بعقد اجتماعات معهم لتقنين أوضاعهم وصنفهم فى شعب، وأقام امتحانات لهم لكي يدخل النقابة ويكون عضوًا من ينجح فى الامتحان ويستحق كارنيه النقابة واتفق معهم على عدم تداول أي ألفاظ دون المستوي فى الأغاني والحفاظ على عدم التجاوز خصوصًا أنها تتنافي مع المجتمع المصري.

قام مصطفى كامل بإيقاف وتوقيع الغرامة على 5 مطربين وعازف لمخالفتهم بعض القرارات وحتى يتعلمون عدم مخالفة قرارات وقوانين النقابة هم وغيرهم من أعضاء النقابة.

عفروتو ومروان بابلو:

كانت البداية مع القرار الذى أصدره بتوقيع غرامة 50 ألف جنيه على مروان بابلو، لما بدر منه من تصرف غير لائق وإساءته للشكل العام للمهنة وأمام الآخرين بعدما انفعل وألقى بالميكرفون في إحدى حفلاته، والذى أدى إلى استياء عامة الناس.

مصطفى كامل

فى اليوم ذاته قرر المجلس تغريم، مطرب الراب أحمد محمد عبدالمجيد وشهرته عفروتو بمبلغ قدره 100 ألف جنيه، لمخالفته قرار النقابة لعدم حضوره والتوقيع والالتزام بتعليمات النقابة التي أًدارها مصطفى كامل.

أحمد سعد:

قررت نقابة الموسيقيين إيقاف المطرب أحمد سعد، وذلك بسبب عدم سداده غرامة مالية وقدرها 20 ألف جنيه، بسبب إحياؤه حفلاً من خلال "فلاشة" في الساحل الشمالى دون فرقة موسيقية، وبناءً عليه تم تغريمه 20 ألف جنيه، لكنه لم يسدد قيمة المخالفة وهو ما دفع النقابة لإيقافه عن العمل.

كارولينا كرم:

أوقف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، المطربة اللبنانية كارولينا كرم لتهربها من سداد الرسوم النسبية، بعد إحياء حفل غنائي لـ "بيوتي سنتر شهير" من دون تصريح، وفتح تحقيق معها خلال الفترة المقبلة.

عمر كمال:

قامت نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، بإيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء بسبب مخالفته قرارات النقابة والتي تشترط حصوله على تصريح مسبق قبل إحياء أي حفل غنائى خارج مصر، وبناءً عليه تم توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه ولكن تم تخفيضها بعد ذلك إلى 50 ألف جنيه.

مصطفى كامل

محمد عبدالسلام "عازف الأورج":

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف عازف الأورج محمد عبدالسلام، وذلك لعدم حضوره أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده.

أزمة حفل ترافيس سكوت في مصر:

تصدي مصطفى كامل لإقامة حفل ترافيس سكوت فى مصر وأصدر بيانًا للنقابة أكد فيه إلغاء التصاريح للحفل الذي كان من المقرر أن يقام على سفح الأهرامات خصوصًا بعد تداول أنباء بأن الحفل لترافيس يشهد تصرفات شيطانية من مطرب الراب ترافيس سكوت.

مصطفى كامل

فاز الفنان مصطفى كامل بمنصب النقيب لمدة 4 سنوات بالتزكية فى واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة، إذْ لم يتقدم على عضوية مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل.

كانت كوكب الشرق أم كلثوم أول من وضع لبنة نقابة للموسيقيين فى نوفمبر عام 1942، عندما طلبت من أعضاء فرقتها جمع كل الموسيقيين فى مكان واحد أملًا منها فى حل مشاكل الموسيقيين.