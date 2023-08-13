عاجل
المتهم في مذبحة عين شمس.. روحت لأختي 10 مرات وكانت بتردني فاضي
الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد.. كلوب يتسبب في غضب محمد صلاح (فيديو)

محمد صلاح
محمد صلاح

 تسبب المدرب الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، في غضب الدولي المصري محمد صلاح، بعدما قام بتغييره خلال الشوط الثاني من مباراة تشيلسي.

txt

نيمار يوافق على الانتقال لـ الهلال السعودي

 وظهر الغضب على وجه صلاح أثناء خروجه من الملعب في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وتجاهل “مو” مصافحة مدربه، بجانب إلقائه لـ "الشريط اللاصق"، والذي كان ملفوفًا حول يده اليسرى.

 ولم ينجح "مو" صلاح في تسجيل هدف خلال مباراة تشيلسي اليوم، رغم إحرازه هدفًا في الشوط الأول لكنه ألغى بداعي التسلل.

 فشل "مو" في تحقيق رقم قياسي بإحراز أهداف في الجولة الافتتاحية للموسم السابع على التوالي.

 وكان الفرعون المصري قد سجل هدفًا خلال مباراة اليوم أمام تشيلسي، لكن حكم المباراة لم يحتسبه بسبب وقوعه في التسلل.

  جدير بالذكر أن تشيلسي تعادل مع ليفربول بهدف لكل فريق، حيث تقدم للريدز لويس دياز في الدقية 18، بينما تعادل لـ تشيلسي أكسيل ديساسي في الدقيقة 37.

مواد متعلقة

تاوامبا يقود تشكيل التعاون لمواجهة الفتح في الدوري السعودي

شاهد .. الظهور الأول لكيليان مبابي في تدريبات باريس سان جيرمان