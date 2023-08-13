شاهد.. كلوب يتسبب في غضب محمد صلاح (فيديو)

تسبب المدرب الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، في غضب الدولي المصري محمد صلاح، بعدما قام بتغييره خلال الشوط الثاني من مباراة تشيلسي.

وظهر الغضب على وجه صلاح أثناء خروجه من الملعب في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وتجاهل “مو” مصافحة مدربه، بجانب إلقائه لـ "الشريط اللاصق"، والذي كان ملفوفًا حول يده اليسرى.

ولم ينجح "مو" صلاح في تسجيل هدف خلال مباراة تشيلسي اليوم، رغم إحرازه هدفًا في الشوط الأول لكنه ألغى بداعي التسلل.

فشل "مو" في تحقيق رقم قياسي بإحراز أهداف في الجولة الافتتاحية للموسم السابع على التوالي.

وكان الفرعون المصري قد سجل هدفًا خلال مباراة اليوم أمام تشيلسي، لكن حكم المباراة لم يحتسبه بسبب وقوعه في التسلل.

جدير بالذكر أن تشيلسي تعادل مع ليفربول بهدف لكل فريق، حيث تقدم للريدز لويس دياز في الدقية 18، بينما تعادل لـ تشيلسي أكسيل ديساسي في الدقيقة 37.