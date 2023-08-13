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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

داعش تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي في شيزار

مسجد شاه جراج في
مسجد شاه جراج في شيراز

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد شاه جراج في شيراز بـ إيران.

ووقع هجوما 'إرهابيا' على ضريح شيعي في مدينة شيراز بوسط إيران أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل يوم الأحد ، وتم اعتقال أحد المهاجمين.

وكان المهاجمون رجلين على دراجة نارية ألقيا قنبلة يدوية على مدخل المسجد حيث كان المصلون يتجمعون لأداء صلاة العشاء، وأسفر الانفجار عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، بعضهم إصاباتهم خطيرة.

 

ونددت السلطات الإيرانية بالهجوم ووصفته بأنه "عمل إرهابي" وقالت إنها ألقت القبض على أحد المشتبه بهم وتطارد الآخر.

 

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