كونتي يقترب من خلافة مانشيني في إيطاليا

قرر روبرتو مانشيني الرحيل عن تدريب المنتخب الإيطالي، بعد الرحلة الطويلة مع الأتزوري خلال المواسم الماضية.

ويبحث منتخب إيطاليا عن خليفة مانشيني، حيث أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في بيان رسمي عن أن الإعلان عن المدرب الجديد سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، أن الاتحاد الإيطالي يستهدف عدد من المدربين للتعاقد مع أحدهم خلال الفترة المقبلة، خلفًا لمانشيني.

وأوضحت أن هناك قائمة بأسماء عدد من المدربين، والذي يأتي على رأسهم؛ الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي ومنتخب إيطاليا السابق، والذي يعد أبرز المرشحين لخلافة مانشيني، بجانب لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لفريق نابولي.

بالإضافة إلى فابيو كانافارو، مدافع المنتخب الإيطالي السابق، ودانييلي دي روسي مساعد المدير الفني السابق روبرتو مانشيني، ضمن الترشيحات لقيادة الأتزوري.

وكان كونتي قد أشرف على تدريب المنتخب الإيطالي في الفترة من 2014 وحتى 2016، حيث قدم نتائج مميزة مع منتخب بلاده.

الجدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي فشل في الصعود لنهائيات كأس العالم قطر 2022، مما جعل الجماهير الإيطالية تغضب بشدة، خاصة وأن الأتزوري يمتلك 4 ألقاب من هذه البطولة.