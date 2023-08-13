ليفربول وتشيلسي..التعادل يحسم القمة وصلاح "الغاضب" يصنع هدفًا

حسم التعادل الإيجابي مباراة ليفربول وتشيلسي بهدف لكليهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستافورد بريدج في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.



بادر لويس دياز بتسجيل الهدف الأول لصالح الريدز في الدقيقة 18 بعد تمريرة مميزة من محمد صلاح، ضربها الكولومبي داخل شباك البلوز.



قبل أن يحرز سجل صلاح هدف ليفربول الثاني، لكن ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل على مو.



بعدها في الدقيقة 37 سجل أكسيل ديساسي مدافع البلوز هدف التعادل بعدما استغل تخبط دفاع ليفربول ليسجلها في شباك الريدز، بعدها بدقيقتين سجل بن تشيلويل هدف التقدم لتشيلسي لكنه ألغى من "فار" بداعي وجود التسلل على الدولي الإنجليزي.



ثم في الدقيقة 43 كرة عرضية طويلة يسددها السنغالي جاسكون لاعب تشيلسي ببراعة لكنها تمر فوق العارضة.

لم يكن الشوط الثاني بنفس قوة الشوط الأول وشهد تراجع بعض الشئ من لاعبي الفريقين.



حاول تشيلسي وليفربول هز شباك الآخر لكن لم تنجح محاولات أيهما بشأن التسجيل.



خرج محمد صلاح في الدقيقة 77 بعدما قرر كلوب مدرب ليفربول إخراجه وإشراك هيرفي إليوت بدلا منه، ليبدي الدولي المصري غضبه لعدم استكمال اللقاء.

بدا تشيلسي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء أكثر خطورة وحاول في أكثر من مناسبة هز شباك الريدز.



ليتقاسم الفريقين النقاط، ويحصل كل من ليفربول وتشيلسي على نقطة وحيدة.

