تحذير لمستخدمي Gmail البالغ عددهم 1.8 مليار مستخدم

لقد كان أمان Gmail على مر التاريخ لا يعلى عليه، ولكن الآن هناك خطأ في خدمة البريد الإلكتروني يدفع المستخدمون بشكل متكرر إلى الاشتراك في ميزة جديدة مع تنازلات الخصوصية.

كما ذكرت BleepingComputer، يقوم Gmail بإخطار المستخدمين بتنشيط ميزة "التصفح الآمن المحسن" عبر الويب و Android وiOS. ظاهريًا، لا يبدو الطلب غير معقول: تم إصدار التصفح الآمن المحسّن مرة أخرى في عام 2007 ويحذر المستخدمين في حالة زيارتهم للبرامج الضارة أو مواقع التصيد الاحتيالي.

المشاكل، مع ذلك، ذات شقين. أولًا، تستمر الإشعارات في الظهور، حتى إذا نقرت على خيار "لا، شكرًا". ثانيًا، يريد BleepingComputer أن يكون هناك سبب مبرر لرفضه:

"على الرغم من أنه قد يبدو أن التصفح الآمن المحسّن هو أفضل طريقة للذهاب، إلا أن هناك مقايضة طفيفة في الخصوصية، حيث سيشارك Chrome وGmail عناوين URL مع Google للتحقق مما إذا كانت ضارة وربط هذه المعلومات مؤقتًا بـ- في حساب Google "، يوضح BleepingComputer.

تعترف Google بذلك في منشور مدونة الأمان لعام 2020، موضحًا:

“نحن نفعل ذلك بحيث عند اكتشاف هجوم ضد متصفحك أو حسابك، يمكن للتصفح الآمن تخصيص وسائل الحماية الخاصة به وفقًا لموقفك. وبعد فترة قصيرة، يقوم التصفح الآمن بإخفاء هوية هذه البيانات بحيث لا تكون متصلة بحسابك”.

على المستوى التقني، فإن المفاضلة مفهومة، ولكن كما يلاحظ BleepingComputer: "على الرغم من الفوائد الموعودة، قد لا يشعر جميع المستخدمين بالراحة في ربط حساباتهم على Google بـ Chrome أو بيانات التصفح الخاصة بهم بحساباتهم على Google." علاوة على ذلك، تحتاج Google إلى وضع علامة على هذه المعلومات للمستخدمين قبل تمكين الميز، لا سيما بالنظر إلى المطالبات المتكررة (والتي يبدو أنها معطلة) للقيام بذلك.

إذا كنت قد استسلمت لمطالبات Gmail المتكررة وقمت بتمكين التصفح الآمن المحسن ولكنك تريد الآن عكس ذلك ، فاتبع الخطوات التالية: انتقل إلى حسابك في Google> الأمان> التصفح الآمن المحسن> إدارة التصفح الآمن المحسن.



لقد سألت Google عن هذه المشكلة وسوف أقوم بتحديث هذه المقالة عندما / إذا استجابوا. في النهاية، يحتاج مستخدمو Gmail إلى فهم خياراتهم، وعدم دفعهم بشكل متكرر إلى مسار واحد ، بغض النظر عن رغباتهم.

بينما لم تستجب Google بعد بشأن مشكلة إشعارات Gmail، فقد يشير تقرير جديد من BGR إلى أن هذا السلوك المزعج مقصود.