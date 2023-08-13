ماذا يحدث للجسم عند أكل البطاطس يوميًا؟.. أطباء يفجرون مفاجأة صحية

البطاطس من أشهى الخضراوات التي يعشق تناولها الصغار والكبار، ولكن على الرغم من فوائدها الصحية التي تمنحها للجسم، إلا أن بعض الأطباء يحذرون من الإفراط في تناولها لأسباب صحية.

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس يوميًا؟

ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"، أشار الأطباء إلى أن البطاطس تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ونسبة عالية من السكر في الدم، مما يعني أن تناولها قد يرفع مستويات السكر في الدم.

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس يوميًا؟

وبحسب خبراء الصحة، تحتوي البطاطس على العناصر الغذائية المفيدة بما في ذلك الألياف والبوتاسيوم والحديد وفيتامين سى وفيتامين ب 6، في حين قد يعتقد البعض أنها غير صحية بسبب أن الطريقة التي يتم بها طهيها غالبًا ما تكون غير صحية، وخاصة البطاطس المقلية.

وإذا كنت ترغب في تناول البطاطس بشكل صحي قدر الإمكان، يمكنك خبزها أو سلقها أو قليها في المقلاة الهوائية بدلاً من قليها بعمق في الزيوت الغزيرة.

أما الكربوهيدرات في البطاطس فهي في الواقع مفيدة، والكربوهيدرات هي المصدر الرئيسي لطاقة الدماغ والجسم ، خاصة أثناء التمارين عالية الكثافة لذلك ، فإن تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أمر ضروري بالنسبة لك، فضلًا عن أن هضمها وامتصاصها يتم بشكل أسرع من البروتين والدهون.

كمت أنه من المهم تجنب إضافة الأطعمة عالية السعرات الحرارية مثل الجبنة أو المايونيز إلى البطاطس أثناء تناولها.

في الوقت نفسه، قد يكون هناك فوائد لتناول البطاطس كل يوم، فهي من الممكن أن تخفض ضغط الدم ، طالما أنك لا تقوم بقليها بعمق أو إضافتها أو مزجها بأطعمة غنية بالدهون المشبعة.

أما إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، فلا يزال بإمكانك تناول البطاطس كل يوم ، بشرط ألا تتناول وجبة دسمة، بالإضافة إلى ضرورة التحكم في الكمية التي تتناولها، والحفاظ على نقص السعرات الحرارية، وعدم طهي البطاطس بطريقة تجعلها عالية السعرات الحرارية مثل المقلية أو المغطاة بالجبن.