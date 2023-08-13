الرئيس محمود عباس يصل العلمين في زيارة رسمية إلى مصر

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إلى مدينة العلمين بمصر في زيارة رسمية تلبية لدعوة شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

كان في استقباله في الصالة الرئاسية بمطار العلمين الدولي وزير الموارد المائية والري المهندس هاني سويلم، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح.

قال السفير دياب اللوح: “إن زيارة الرئيس هدفها المشاركة في لقاء قمة ثلاثية تجمع السيد الرئيس محمود عباس مع شقيقيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية”.

يرافقه خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين بمصر دياب اللوح.

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