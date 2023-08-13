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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المالكي: انعقاد القمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية في وقت هام لدعم القضية الفلسطينية

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني

قال وزير الخارجية الفلسطيني والمغتربين رياض المالكي ان  إنعقاد القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية الثالثة  غدا يوم  الإثنين في العلمين يأتي في وقت هام يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لانتهاكات خطيرة عبر حكومة فاشية تحكم إسرائيل وعبر قطعان مستوطنيها الذين يمارسون جرائم حرب وضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

 

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وأضاف المالكي ان هناك إهتمام كبير من القادة الثلاث للجلوس والتشاور إستكمالا للجهود السابقة وتحديد الخطوات القادمة خاصة أن عاهل الأردن سيغادر قريبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في لقاءات مع الإدارة الأمريكية .

ولفت الي إنعقاد الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب الشهر المقبل بمقر الجامعة العربية بالقاهرة . بالإضافة إلى إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا وكل هذه الإجتماعات تستدعي التنسيق المسبق وتحديد الأولويات في الخطوات التي يجب الإقدام عليها وفي مقدمتها ضرورة الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

 

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