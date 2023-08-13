الأحد 13 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بائع تين ملوي.. سأل الله الرزق فمنحه دعوة يتيم

بائع التين يدخل دار
بائع التين يدخل دار الأيتام

ارتدى جلبابه ووضع عمامته فوق رأسه، ورغم قساوة الشمس اللاسعة، جرَّ عربته المتواضعة وعليها حبات التين الشوكي المتراصة، ووضع عشمه وتكاله على الله ودعا بأن يرزقه قوت يومه.

بائع تين ملوي صاحب القلب الطيب، جال في شوارع ملوي بمحافظة المنيا، ينادي "حلاوة يا تين" ويتغزل في بضاعته التي يرغبها الجميع في فصل الصيف، وبينما كان يمر بجانب دار أيتام تقع بجوار مدرسة الكاشف بملوي، نادى عليه بعض الأطفال المقيمين داخل الدار وطلبوا منه أن يعطيهم تينًا فلم يردهم خائبين.

 

دخل بائع التين الطيب إلى الدار، وبدأ في تقشير حبات التين وتوزيعها على الأطفال، وكانت البسمات على وجوه الأطفال هي المقابل لثمن بضاعته، وعاد إلى منزله مجبورًا سعيدًا بإدخال البهجة إلى قلوب الأيتام.

 

 

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