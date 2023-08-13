يوم ثقافي متنوع للأطفال ضمن أنشطة المبادرة الصيفية بالمنيا

تابع فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، قيام بيت ثقافة دير مواس جنوب المحافظة ، بتقديم يوما ، ثقافيا ، وفنيا ، متنوعا للأطفال، بمركز شباب قرية بني سالم، ضمن أنشطة المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، وذلك بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وتضمنت الفعاليات معرض كتاب يضم العديد من الكتب من إصدارات قصور الثقافة، بالإضافة ، إلى تنفيذ ورشة رسم حر للأطفال، وقامت خلالها الفنانة هاجر محمد بتقديم شرح مفصل عن كيفية التعبير ، عن ما يدور حولنا بالرسم والتلوين ، وماهى المبادئ الأساسية للرسم وكيفية توزيع الألوان عليه.

وتضمن اليوم المنفذ، ضمن فعاليات إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، لقاء حواريا عن مبادرة "حياة كريمة ودورها في تنمية الريف المصري"، أداره محمد عبد الرحمن، وتناول به أهداف المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (( حياة كريمة )) ، والمتمثلة في تنمية الريف المصري وتطويره، وإمداده بالخدمات المختلفة وتطوير الموجودة، بما يتناسب مع النمو السكاني، بهدف توفير حياة كريمة لأهالي الريف.

ويقدم فرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة ، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة ، بمواقعه التابعة ضمن أنشطة المبادرة الصيفية لقصور الثقافة ، والتي تشهد إقبالا كبيرا بالمحافظات.