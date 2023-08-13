بوكيتينو يعلن رحيل كيبا عن تشيلسي

كشف ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لـ تشيلسي الإنجليزي، عن رحيل حارس مرمى الفريق كيبا أريزابالاجا.

وكانت تقارير صحفية إسبانية أكدت بأن كيبا يرحب بالانتقال لريال مدريد، بعد إصابة تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتحدث بوكيتينو، في تصريحات صحفية، قبل موقعة تشيلسي أمام ليفريوا، حيث أكد بإن كيبا سيغادر البلوز.

وتحدث المدرب الأرجنتيني، حيث قال: "مع كيبا حدث شيء سريع للغاية، وهو الوضع الصحيح مع التقارير الأخيرة".

وكان ريال مدريد قد أتم اتفاقه مع تشيلسي بشأن الحصول على كيبا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، كما وضعت إدارة الملكي بند خيار الشراء.

الجدير بالذكر أن جماهير ريال مدريد تعرضت لصدمة خلال الفترة الماضية، بعد إصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي، مما يجعل يغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر.