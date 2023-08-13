المحاصيل الزراعية المتضرر الأكبر من موجة الحر.. تحرك سريع من الدولة

تأثرت بعض المحاصيل الزراعية بشكل كبير؛ جراء ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، فما بين فساد المحاصيل وندرتها وارتفاع سعرها، يقف المواطن حائرًا، الأمر الذي أدركته الدولة وعملت على حله في أسرع وقت.

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قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن الحرارة تسببت في تأثير سلبي على محصول الطماطم.

وأشار نجيب خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” والمذاع عبر قناة "صدى البلد، إلى أن الموجة الترابية التي تعرضت لها البلاد في وقت مبكر من العام الحالي تسببت في ضرر لمحصول المانجو، لكن تم تعويض نقص المانجو في الإسماعيلية بإنتاج أسوان.

وأكد نجيب أنه لا يوجد ندرة في المحاصيل، ولكن هناك تحركات سعرية وفقًا لعوامل العرض والطلب.

وفيما يتعلق بالأسعار في سوق التجزئة، أوضح نجيب أن سعر الكوسة يبلغ 17 جنيهًا، والبصل 25 جنيهًا، والطماطم 15 جنيهًا، والمانجو العويس يصل إلى 55 جنيهًا، والسكري والزبدية بـ 25 جنيهًا.

ولفت نجيب إلى أن مصر تعتبر من أقل 10 دول في العالم من حيث أسعار الخضراوات والفاكهة، وتصدر منتجاتها الزراعية لـ 150 دولة.

وختم حديثه بالإشارة إلى أن ارتفاع أسعار البصل هذا العام يعود إلى انخفاض المساحات المزروعة بسبب تدني الأسعار في الأعوام السابقة وعدم تحقيق تكلفة الإنتاج.