جهاز مدينة الشيخ زايد يشن حملات مستمرة لمواجهة العشوائية

شنّ جهاز مدينة الشيخ زايد برئاسة المهندس أحمد مصطفى، حملة إزالة في الحى ٨ مجاورة 3، وذلك لردع المخالفين ومحاربة مخالفات البناء بالمدينة .

المهندس احمد مصطفى

جاء ذلك بتوجيهات من المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان.



وقامت اليوم، في ضوء توجيهات السلطة المختصة بضرورة الحفاظ على المظهر العام للمدن الجديدة كمثال للمدن الحضارية وبتكليف من المهندس احمد مصطفى رئيس الجهاز والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس الجهاز، قامت الإدارة العامة للتنمية بالتعاون مع إدارة الأمن والإدارات المعنية بالجهاز بحملات لمواجهة الشروع في وجود أى مظاهر للعشوائية بالمدينة.

المهندس عبدالمطلب عمارة

وتضمنت الحملة إزالة لزيادة في المسطحات المسموح بها بالحي 8 مجاورة 3 كما تم القبض على عدد (4) تروسيكلات نباشين وتم التحفظ عليهم في جراج إدارة الحركة بالجهاز وأيضا تم رفع كافة الإشغالات بكوبري المشاة هايبر وان.

ومن ناحيته أكد المهندس أحمد مصطفى رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات وتكثيفها للحفاظ على مظهر عمراني خالي من العشوائيات بالمدينة.



كان جهاز مدينة الشيخ زايد قد قام فى الأيام الماضية بحملة لإزالة روف مخالف بدون ترخيص بالحي الثامن بإشراف من نائب رئيس الجهاز ومدير عام الإدارة العامة للتنمية م صلاح الورداني وتواجد مدير التنمية ورئيس القطاع المختص

ورجال إدارة الأمن والتعديات بالتعاون مع قسم شرطة التعمير وتم تحرير محضر وتنفيذ الإزالة الصادرة واستكمال الإجراءات القانونية .

