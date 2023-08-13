هدف ملغي لـ محمد صلاح بداعي التسلل

ليفربول وتشيلسي

ألغت تقنية الفيديو هدفا لصالح الدولي محمد صلاح نجم ليفربول ، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستافورد بريدج في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

كان محمد صلاح سجل هدفا في الدقيقة 29، بعد تمريرة ألكسندر ترينت أرلوند مميزة لداخل منطقة الجزاء سددها صلاح في شباك البلوز، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو لمراجعة الحالة التي أكدت وجود “مو” في حالة تسلل.

ويتقدم ليفربول على تشيلسي بهدف نظيف، بأقدام الكولومبي لويس دياز، بعد تمريرة مميزة من النجم الدولي محمد صلاح، ليضربها اللاعب الكولومبي داخل شباك البلوز.

تشكيل ليفربول ضد تشيلسي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي – جوتا – ماك أليستر.

في خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز.

تشكيل تشيلسي أمام ليفربول:

في حارس المرمى: سانشيز.

الدفاع: ديسياس- تياجو سيلفا- جيميس -تشيلويل.

الوسط: كالاجر- إنزو فيرنانديز - كولويل.

الهجوم: جاكسون- رحيم سترلينج- تشوكويميكا.