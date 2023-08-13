مسن يصطحب أنبوبة أكسجين لأداء الصلاة في المسجد

انتشر خلال الساعات الأخيرة، مقطع فيديو لمسن تركي اصطحب معه أنبوبة الأكسجين لأداء الصلاة، وحقق الفيديو تداول واسع وإعجاب كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

مسن تركي يصطحب أنبوبة أكسجين لأداء الصلاة

وحصد الفيديو واسع وإعجاب كبير وحفاوة واسعة من قبل المواطنين، بالشخص التركي الذي ظهر خلال أحد الفيديوهات وهو يجرّ عبوة الأكسجين خلفه لأداء الصلاة في المسجد.

مسن تركي

وانتشر مقطع الفيديو بطريقة واسعة تيك توك لعجوز يذهب إلى أحد المساجد في تركيا بأنبوبة أكسجين يجرها خلفه، وتم الاحتفاء بالمسن الذي أصر على قيام صلاة الجماعة على الرغم من العذر الطبي الذي أصابه.