الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

مقابل 5 آلاف دولار.. رابط الموقع الإلكتروني لتسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمغتربين

تسوية المواقف التجنيدية
تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي

 

 

 

تلقت وزارتا الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، طلبات عديدة من المواطنين بالخارج، حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، نظرا لتردد بعض المواطنين من العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى، بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.

 

وفي هذا الصدد وعدت وزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي، بتدشين موقع الكتروني لهم لتلقى طلبات الراغبين في تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج.

 

وتم اليوم تدشين الموقع الإلكتروني لتلقى طلبات الراغبين في تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من سن 19 عاماً وحتى سن 30 عاماً، وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عاماً.

 

ويمكن للراغبين الاشتراك بالمبادرة، وذلك اعتبارا من 14 أغسطس الجاري ولمدة ثلاثين يوماً، عبر الموقع https://www.tagneedinit.gov.eg.

 

وكانت وزارة الهجرة قد اختتمت النسخة الأكبر مشاركة لمؤتمر المصريين في الخارج في دورته الرابعة التي حملت شعار "في قلب الوطن"، لتعبر عن مكانة المصريين في الخارج، وما يعكسه المؤتمر من ترجمة لاستراتيجية الاتصال المستدام الذي اطلقتها الوزارة، وجاءت هذه النسخة بمشاركة ١٠٠٠ من المصريين في الخارج مثلوا ٥٦ دولة حول العالم 
 

وأكد العميد محمد صبحي، مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، خلال حضوره بالمؤتمر، اهتمام القوات المسلحة بخدمة أبناء المصريين في الخارج، وإتاحة تقديم الخدمات التجنيدية والرد على استفسارات المصريين في الخارج عبر الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد.
 

 

 

 

 

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