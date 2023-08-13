رفع 860 طن مخلفات صلبة وأتربة من شوارع وميادين المنصورة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال مشاركة 9 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه تم رفع 820 طن مخلفات صلبة و40 طن اتربه من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة بمشاركة الوحدات المحلية ومعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.

ومن جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة، والمهندس فهمي علام والمهندس محمد عادل، والمهندس سامح سعد بجهاز النظافة، قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، ومحمد امين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، في كل من مراكز ومدن ميت غمر السنبلاوين بلقاس اجا منيه النصر شربين، نبروة، بني عبيد، دكرنس؛ لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة حيث شمل العمل رفع الأتربة والمخلفات الصلبه ونظافه ارصفه شارع الجيش ودهانات الجزر الوسطي بشارع الجيش؛ورفع الأتربة بشارع النخله وصيانة وترميم الارصفه بوسط الشارع و تقليم الأشجار بالجزر الجانبيه بشارع سعد زغلول وحديقه شجرة الدر وتشغيل المكنسيات بشوارع المدينة واستكمال تركيب السياج الحديدي لسور كورنيش المشايه وتقليم الأشجار بمحيط اداره شرطه النجدة المتفرع من شارع الجمهورية وكنس وتجميع الاتربه بشارع ساميه الجمل.

واستمرت أعمال غسيل أرصفة عبد السلام عارف و استاد المنصوره وتنظيف حديقه عروس النيل بشارع الجمهوريه وتم رفع كفاءه النظافه العامه بمنطقه المجزر وسندوب و مبارك وأبو الليل وشارع الترعه وأحمد ماهر وشارع كليه الاداب والنخله والدراسات وعزبه عقل وعزبه الشال وسعد زغلول والجيش والعبور وسامية الجمل.

وأكد المحافظ، على المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول والتاكيد علي ازالة الاشغالات والتعديات بمراكز ومدن المحافظة.