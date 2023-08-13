صلاح يصنع هدف ليفربول الأول بطريقة مميزة أمام تشيلسي (فيديو)
أحرز ليفربول الهدف الأول أمام تشيلسي لتصبح النتيجة 1-0 لصالح الريدز في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد ستامفورد بريدج في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول الأول في الدقيقة 18 ، بعد تمريرة ساحرة من محمد صلاح الذي مررها لزميله دياز، يسجلها في شباك البلوز.
تشكيل ليفربول ضد تشيلسي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر.
في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.
خط الوسط: سوبوسلاي – جوتا – ماك أليستر.
في خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز.
تشكيل تشيلسي أمام ليفربول:
في حارس المرمى: سانشيز.
الدفاع: ديسياس- تياجو سيلفا- جيميس -تشيلويل.
الوسط: كالاجر- إنزو فيرنانديز - كولويل.
الهجوم: جاكسون- رحيم سترلينج- تشوكويميكا.