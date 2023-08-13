صلاح يصنع هدف ليفربول الأول بطريقة مميزة أمام تشيلسي (فيديو)

أحرز ليفربول الهدف الأول أمام تشيلسي لتصبح النتيجة 1-0 لصالح الريدز في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد ستامفورد بريدج في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول الأول في الدقيقة 18 ، بعد تمريرة ساحرة من محمد صلاح الذي مررها لزميله دياز، يسجلها في شباك البلوز.



تشكيل ليفربول ضد تشيلسي:



في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي – جوتا – ماك أليستر.

في خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز.



تشكيل تشيلسي أمام ليفربول:



في حارس المرمى: سانشيز.

الدفاع: ديسياس- تياجو سيلفا- جيميس -تشيلويل.

الوسط: كالاجر- إنزو فيرنانديز - كولويل.

الهجوم: جاكسون- رحيم سترلينج- تشوكويميكا.





