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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صلاح يصنع هدف ليفربول الأول بطريقة مميزة أمام تشيلسي (فيديو)

صلاح
صلاح

أحرز ليفربول الهدف الأول أمام تشيلسي لتصبح النتيجة 1-0 لصالح الريدز في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد ستامفورد بريدج في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول الأول في الدقيقة 18 ، بعد تمريرة ساحرة من محمد صلاح الذي مررها لزميله دياز، يسجلها في شباك البلوز.
 

تشكيل ليفربول ضد تشيلسي:


في حراسة المرمى: أليسون بيكر.
في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.
خط الوسط: سوبوسلاي – جوتا – ماك أليستر.
في خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز.
 

تشكيل تشيلسي أمام ليفربول:


في حارس المرمى: سانشيز.

الدفاع: ديسياس- تياجو سيلفا- جيميس -تشيلويل.

الوسط: كالاجر- إنزو فيرنانديز - كولويل.

الهجوم: جاكسون- رحيم سترلينج- تشوكويميكا.


 

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صلاح يصنع هدف ليفربول الأول بطريقة مميزة أمام تشيلسي (فيديو)