العلاج الحر بالدقهلية يوصى بغلق 12 منشأة طبية مخالفة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، قد أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.



وأكد وكيل الوزارة، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.



من جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحربالدقهلية، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 147 منشأة ، تشمل 32 عيادة غير مرخصة و 8 مستشفيات وعيادات تخصصية، و 23 مركزاً طبياً و معملاً.

وأضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو 8 منشآت لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لعدد 12منشأة وإعادة فتح لـ 5 أخرى علاوة على فحص 3شكاوى



وأشار الدكتور فؤاد، إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة ، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين و تماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.