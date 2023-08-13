تناول الحبهان له خواص قوية مضادة للالتهابات.. دراسة تكشف مفاجأة

يمكن أن تقلل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية من الألم والحمى وأنواع الالتهاب الأخرى، تشمل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الشائعة التي لا تستلزم وصفة طبية الأسبرين والإيبوبروفين والنابروكسين الصوديوم، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية أيضًا وصف مضادات الالتهاب والتي تكون بمكونات طبيعية.

وكشفت دراسة حديثة، أن تناول حبة الحبهان لها خواصا قوية لحرق الدهون، ومضادة للالتهابات مثل التهاب القولون.

أجرى فريقا من جامعة "تكساس إي إم" تجربة على الفئران بإطعامها الحبهان لمعرفة مدى تأثيره، وفقًا لما ورد في موقع "ميديكال إكسبرس".

ووجد الفريق، أن الحبهان يؤثر على الدوائر العصبية المرتبطة بتوزيع الدهون على الجسم؛ ليقلل من تراكم الدهون، ويعمل على زيادة إنتاج الطاقة من الدهون في خلايا الكبد ما يزيد معدلات الحرق.

واكتشف الفريق، وجود خواص مضادة للالتهابات في الحبهان؛ مما يشكل علاجا ولو بشكل تكميلي للأمراض المزمنة مثل التهاب القولون.

ولاحظ الفريق، أن الحبهان رغم حرقه للدهون فهو فاتح للشهية بحسب التجربة على الفئران، ما يجعله حلا لانعدام الشهية لدى البعض.