‏تنسيق حدائق قلعة قايتباي بالإسكندرية

في إطار توجيهات الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بإظهار المواقع الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق تم تكليف إدارة الحدائق والتجميل بالإسكندرية لتنسيق حدائق قلعة قايتباي وكوم الناضورة.

وأشاد محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية بأعمال تنسيق الحدائق وتجميلها وقص النجيلة وتقليم النخيل والأشجار بقلعة قايتباي وبمنطقة اثار كوم الناضورة والواقعة بشارع بحري بك قسم اللبان بحي الجمرك و التي تعتبر ثان اكبر منطقة اثرية بالإسكندرية والبالغ مساحتها حوالي ستة افدنة ونصف فدان وهي الاعمال التي تقوم بها إدارة الحدائق والتجميل بمنطقة اثار الإسكندرية وذلك لإظهار المنطقة الاثرية بالمظهر الحضاري اللائق

و قدم متولي التحية والتقدير للقائمين غلي الاعمال من مهندسين زراعيين وعمال زراعة، وذلك لإتقانهم وإخلاصهم في العمل وإظهار المواقع الاثرية بالمظهر الحضاري اللائق

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