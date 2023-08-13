مبابي يصدم ريال مدريد بعد مشاركته في تدريبات  سان جيرمان

أكد نادي باريس سان جيرمان اليوم الأحد، أن نجمه كيليان مبابي شارك في التدريبات بعد إبعاده عن الفريق الأول طيلة الفترة الماضية.

وقال النادي الفرنسي في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: بعد مناقشات إيجابية للغاية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل مباراة الفريق أمام لوريان، أمس السبت، تمت إعادة اللاعب إلى قائمة الفريق الأول، صباح الأحد.

ونشر باريس صورة لنجمه الفرنسي في تدريبات الفريق الصباحية، ظهر خلالها مبابي مبتسما وسعيدا بعودته إلى التدريبات.

واستُبعد مبابي عن تشكيلة الفريق الذي تعادل السبت مع لوريان من دون أهداف في خطوة عقابية بحق اللاعب الذي يرفض تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2024.

ولم يُسمح لمبابي بخوض التمارين مع الفريق الاول، وخاض مباراة تحضيرية وحيدة من أصل خمس كما استُبعد عن جولة الفريق الآسيوية في اليابان وكوريا الجنوبية.

وتأتي مشاركة مبابي في تدريبات باريس سان جيرمان وسط أخبار عن اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد الصيف الحالي، بعدما تجاهل النادي الإسباني في الصيف الماضي ومدد عقده إلى صيف 2024.