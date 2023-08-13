استئناف حركة المرور على جسر القرم بعد توقفها لفترة وجيزة

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في روسيا، أن حركة المرور على جسر القرم الذي يربط البلاد بشبه جزيرة القرم استؤنفت بعد توقفها لفترة وجيزة اليوم الأحد.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إن حركة المرور على جسر القرم توقفت مؤقتا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت السبت إن أوكرانيا حاولت دون جدوى ضرب جسر القرم بصواريخ إس-200، لكن لم تقع أضرار أو خسائر بشرية.

وفي وقت سابق، قال حاكم القرم الذي عينته روسيا سيرجي أكسيونوف إن صاروخين أسقطتهما أنظمة الدفاع المضادة للطائرات بالقرب من الجسر الذي يتعرض لهجمات متكررة من أوكرانيا منذ العام الماضي.

من جانبه، قال أوليغ كريوتشوف، مستشار الحاكم، إن القوات الخاصة أطلقت حاجبا من الدخان كوسيلة دفاع إضافية، لافتا إلى أن حركة السير على الجسر "ستستأنف قريبا".

وجسر القرم الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشييده بعد ضم شبه الجزيرة في 2014، استُهدف مرارا بهجمات اوكرانية.

وتعهدت وزارة الخارجية الروسية ، بالرد على ما وصفته بـ "الهجوم الإرهابي" على الجسر في شبه جزيرة القرم ، والذي ضمته موسكو بالقوة من أوكرانيا في عام 2014.

وتسبب آخر هجوم في يوليو بأضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيارات، علما أنه يستخدم أيضا في نقل المعدات العسكرية الى الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.

وأعلنت روسيا، السبت، أنها أسقطت 20 طائرة مسيّرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة مسيّرة، بينما تم إخضاع 6 طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية.

وأضافت أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

ومن جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، "ماريا زاخاروفا"، أن أعمال كييف الهمجية، واستهدافها لشبه جزيرة القرم وجسر القرم، غير مُبررة، ولا يُمكن أن تبقى دون رد، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم السبت.

وقالت زاخاروفا في تعليق نشرته الخارجية الروسية إن "الأعمال التخريبية التي ترتكبها كييف تعطي المجتمع الدولي فرصة إضافية للتعرف مرة أخرى على حقيقة نظام كييف، لا يمكن أن يكون هناك مبرر لأعماله الهمجية، ولا يمكن لها أن تبقى دون رد"، مشددة على أن روسيا تدين بشدة هذه الهجمات الإرهابية.

وأشارت إلى أن جسر القرم يمثل أحد مرافق البنية التحتية المدنية البحتة، ولا يمكن التساهل مع الهجمات التي تستهدفه منذ خريف العام الماضي، وأدت لسقوط مدنيين.

وأكدت زاخاروفا أن "القوات المسلحة الأوكرانية بالرغم من الكم الهائل للدعم العسكري الغربي الذي تتلقاه، تجد نفسها عاجزة عن تغيير الوضع الميداني على خط المواجهة، ولهذا فهي تحاول الانتقام باستهداف المرافق المدنية والمدنيين، بأساليب إرهابية دنيئة".

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: