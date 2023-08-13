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مانشيني يتولي تدريب المنتخب السعودي تدشين الموقع الإلكتروني لتسوية الموقف التجنيدي للمقيمين بالخارج
الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تدشين الموقع الإلكتروني لتسوية الموقف التجنيدي للمقيمين بالخارج

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

تعلن وزارة الخارجية أنه سيتم تدشين الموقع الإلكتروني التالي لتلقى طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بالمبادرة، وذلك اعتبارا من 14/8/2023 ولمدة ثلاثين يوماً:

https://www.tagneedinit.gov.eg

يأتي ذلك إلحاقاً بالإعلان الخاص بتدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن (19 عاماً) وحتى سن (30 عاماً)، وكذا ممن تجاوزوا سن (30عاماً).

ويُرجى من المواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة واستيفاء كافة البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم.

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