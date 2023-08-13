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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عمر مرموش يسجل في تقدم فرانكفورت بكأس ألمانيا

عمر مرموش
عمر مرموش

نجح الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فرانكفورت الألماني، من تسجيل هدف خلال مباراة فريقه أمام لوكوموتيف لايبزيج، ضمن منافسات الدور الأول من كأس ألمانيا.

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تشيلسي بالقوة الضاربة أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

جاء هدف مرموش فور نزوله في الدقيقة 66، حيث كان اللاعب على مقاعد البدلاء بفرمان من الجهاز الفني للفريق الألماني.

وكان الجهاز الفني لـ فرانكفورت قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

وكان مرموش قد انتقل لصفوف اَينتراخت فرانكفورت قادمًا من فولفسبورج، بعدما رفض يجدد تعاقده مع فريقه السابق، في ظل المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب مع الفريق الألماني الموسم الماضي.

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