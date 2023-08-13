عمر مرموش يسجل في تقدم فرانكفورت بكأس ألمانيا

نجح الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فرانكفورت الألماني، من تسجيل هدف خلال مباراة فريقه أمام لوكوموتيف لايبزيج، ضمن منافسات الدور الأول من كأس ألمانيا.

جاء هدف مرموش فور نزوله في الدقيقة 66، حيث كان اللاعب على مقاعد البدلاء بفرمان من الجهاز الفني للفريق الألماني.

وكان الجهاز الفني لـ فرانكفورت قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

وكان مرموش قد انتقل لصفوف اَينتراخت فرانكفورت قادمًا من فولفسبورج، بعدما رفض يجدد تعاقده مع فريقه السابق، في ظل المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب مع الفريق الألماني الموسم الماضي.