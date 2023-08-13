موعد حفل تامر عاشور في الساحل الشمالي

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفلًا غنائيًا في مدينة الساحل الشمالي، وذلك بعد نجاح حفله الضخم فى مهرجان العلمين الجديدة، وذلك يوم الخميس المقبل.

ويقدم تامر عاشور خلال الحفل عددا من أغانيه المميزة، وبالفعل تم طرح البوستر الرسمي الخاص بالحفل.

وكان ظهر خلال الحفل شبيه النجم تامر عاشور، وتداول نشطاء السوشيال ميديا مجموعة صور له خلال تواجده مع الجمهور.

شبيه تامر عاشور

وقدم النجم تامر عاشور، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

وكان أبدى الفنان تامر عاشور، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة، مشيدا بالتأثير الإيجابي لفعاليات المهرجان على الفن.

وقال تامر عاشور في حواره في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، مساء الثلاثاء: "مهرجان العلمين الجديدة تم إعداده بشكل رائع ومن المفترض أن يستمر مهرجان العلمين الجديدة وأن يتم الحفاظ على نفس الجودة المتواجدة حاليا".

وأضاف تامر عاشور: “تم توفير كافة الإمكانات لإنجاح تنظيم الحفل الغنائي الخاص بي وتم توفير كافة المعدات بتقنيات حديثة في مهرجان العلمين “، مردفا: ”حاسس بتقدم كبير في تنظيم المهرجانات الفنية والترفيهية في مصر".

مهرجان العلمين يقدم فعاليات ترفيهية

مهرجان العلمين 2023، يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية وكذلك عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت.

كما تشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية، يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لأحد مصممي الأزياء، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة عدة أنشطة ترفيهية ضمن أيام مهرجان العلمين، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي.