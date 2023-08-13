تشيلسي بالقوة الضاربة أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي
أعلن الجهاز الفني لـ تشيلسي الإنجليزي، بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عن تشكيل البلوز أمام ليفربول، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.
تشكيل تشيلسي أمام ليفربول:
حارس المرمى: سانشيز.
الدفاع: ديسياس- تياجو سيلفا- جيميس -تشيلويل.
الوسط: كالاجر- إنزو فيرنانديز - كولويل.
الهجوم: جاكسون- رحيم سترلينج- تشوكويميكا.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي أمام ليفربول في السادسة والنصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.