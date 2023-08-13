عاجل
إعلان مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس خادم الحرمين صلاح يصنع هدف ليفربول الأول بطريقة مميزة أمام تشيلسي (فيديو) أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم.. وعيار 24 بـ2709 مانشيني يتولي تدريب المنتخب السعودي تدشين الموقع الإلكتروني لتسوية الموقف التجنيدي للمقيمين بالخارج
الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشيلسي بالقوة الضاربة أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

 أعلن الجهاز الفني لـ تشيلسي الإنجليزي، بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عن تشكيل البلوز أمام ليفربول، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

txt

القادسية يعلن التعاقد مع كاريلو لاعب الهلال (فيديو)

 تشكيل تشيلسي أمام ليفربول:

 حارس المرمى: سانشيز.

 الدفاع: ديسياس- تياجو سيلفا- جيميس -تشيلويل.

 الوسط: كالاجر- إنزو فيرنانديز - كولويل.

 الهجوم: جاكسون- رحيم سترلينج- تشوكويميكا.

  ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي أمام ليفربول في السادسة والنصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

مواد متعلقة

نجم مانشستر يونايتد يرحل إلى الدوري التركي

أندري كاريلو الصفقة رقم 12 لـ القادسية السعودي