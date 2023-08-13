نجم مانشستر يونايتد يرحل إلى الدوري التركي

كشف مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأحد، رحيل لاعبه البرازيلي فريد بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي الحالي.



أكد مانشستر يونايتد في بيانه عبر موقعه الرسمي، أن البرازيلي فريد أنتقل إلى صفوف فنربخشة التركي، ويتبقى له التصريح الدولي.



أَضاف اليونايتد أن فريد رحل إلى صفوف فنربخشة بعدما خضع بنجاح للكشف الطبي، مضيفا أن اللاعب البرازيلي فريد سافر إلى إسطنبول، أمس السبت، لإجراء فحوصات طبية، بعد الإعلان الأولي عن التوصل إلى اتفاق بشأن الانتقال إلى فنربخشة.



أشارت التقارير أن الصفقة كلفت فنربخشة 15 مليون يورو مقابل ضم فريد، وعرض عليه عقدا حتى عام 2027.

وأنضم فريد إلى صفوف مانشستر يونايتد في عام 2018، مقابل 45 مليون يورو من شاختار دونيتسك الأوكراني.

وأنهى فنربخشة موسمه الماضي، في المركز الثاني في الدوري التركي الموسم الماضي، خلف جلطة سراي، لكنه فاز بكأس تركيا.

