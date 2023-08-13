عاجل
إعلان مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس خادم الحرمين صلاح يصنع هدف ليفربول الأول بطريقة مميزة أمام تشيلسي (فيديو) أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم.. وعيار 24 بـ2709 مانشيني يتولي تدريب المنتخب السعودي تدشين الموقع الإلكتروني لتسوية الموقف التجنيدي للمقيمين بالخارج
الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام تشيلسي.. صلاح أساسيًا

صلاح
صلاح

 أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل الريدز لمباراة تشيلسي المقرر له في تمام السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز.

 شهد التشكيل الأساسي لليفربول وجود الدولي المصري محمد صلاح، وبجواره جاكبو ودياز.
 

 تشكيل ليفربول ضد تشيلسي:

 في حراسة المرمى: أليسون بيكر.
 في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.
 خط الوسط: سوبوسلاي – جوتا – ماك أليستر.
 في خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز.
 


 مقاعد البدلاء كل من:

 كيليهير – جوميز – جونز – هيرفي إليوت – تسيميكاس – ماتيب – دواك – مكونيل – نونيز.
 

 وكان ليفربول اختتم الموسم الماضي في المركز الخامس بترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفشل في الصعود إلى دوري أبطال أوروبا، ويذهب للدوري الأوروبي.
 

مواد متعلقة

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر (liverpool-vs-chelsea) يلا شوت 13-8-2023 في الدوري الانجليزي

محمد صلاح ينتظر تحقيق رقم تاريخي أمام تشيلسي الليلة