كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام تشيلسي.. صلاح أساسيًا

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل الريدز لمباراة تشيلسي المقرر له في تمام السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز.



شهد التشكيل الأساسي لليفربول وجود الدولي المصري محمد صلاح، وبجواره جاكبو ودياز.



تشكيل ليفربول ضد تشيلسي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي – جوتا – ماك أليستر.

في خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز.





مقاعد البدلاء كل من:



كيليهير – جوميز – جونز – هيرفي إليوت – تسيميكاس – ماتيب – دواك – مكونيل – نونيز.



وكان ليفربول اختتم الموسم الماضي في المركز الخامس بترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفشل في الصعود إلى دوري أبطال أوروبا، ويذهب للدوري الأوروبي.

