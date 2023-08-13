السبانخ مفيدة لأمراض الجهاز التنفسي.. دراسة توضح

تؤثر أمراض الجهاز التنفسي المزمنة (CRDs) على الممرات الهوائية وبنى الرئتين الأخرى، ومن أكثرها شيوعًا مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو وأمراض الرئة المهنية وارتفاع ضغط الدم الرئوي بالإضافة إلى دخان التبغ ، تشمل عوامل الخطر الأخرى تلوث الهواء والمواد الكيميائية المهنية والغبار والتهابات الجهاز التنفسي السفلي المتكررة أثناء الطفولة.

ويمكن أن تساعد أشكال العلاج المختلفة التي تساعد في فتح ممرات الهواء وتحسين ضيق التنفس في السيطرة على الأعراض وتحسين الحياة اليومية للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات.

وكشفت دراسة دنماركية، أن قلة مادة معينة متوافرة بالسبانخ بجسم الإنسان يجعله عرضة لمختلف الأمراض التنفسية؛ وبالتالي تصبح السبانخ مصدرا لمكون غذائي حيوي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن فريقا من جامعة كوبنهاجن الدنماركية أجروا تحاليل لـ4 آلاف شخص لمعرفة علاقة الأمراض التنفسية بفيتامين k، المتوافر بالسبانخ والكرنب.

ووجد الفريق أن انخفاض فيتامين k بالرئتين يزيد العرضة للربو بـ44% بينما يزيد العرضة للحساسية بـ81%، وأما عن أمراض الانسداد الرئوي الخطيرة فإن العرضة لها تزداد بالمضاعفة.

وتزداد المخاطر على الرئتين مع تزايد تلوث الهواء بعوادم السيارات والمصانع بجانب كثرة استخدام المكيفات وبالتالي تزداد الحاجة للحرص على أنظمة تغذية تضمن سلامة الرئتين.