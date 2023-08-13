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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشيني يقترب من تدريب السعودي بعد الرحيل عن إيطاليا

مانشيني
مانشيني

يقترب روبرتو مانشيني، المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي، من تدريب المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة، بعد الرحيل عن الأتزوري خلال الساعات القليلة الماضية.

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وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن مانشيني أحد أهداف الاتحاد السعودي للتعاقد معه لقيادة الأخضر خلال المرحلة المقبلة، وذلك للاستعداد بقوة لتصفيات أمم آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضحت أن هناك عددًا من الأسماء الأخرى المرشحة لتدريب المنتخب السعودي، وذلك في حالة فشل التفاوض مع مانشيني، لكن المفاوضات قوية مع المدرب الإيطالي خلال الفترة الحالية.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد أعلن عن رحيل مانشيني، بعد طلب الأخير بترك منصبه.

وجاء في بيان الاتحاد الإيطالي: "في ظل المباريات المهمة والحاسمة التي تنتظرنا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024".

وتابع: "سنقوم بالإعلان عن اسم المدرب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة".

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