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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

على رأسهم رونالدو وماني..13 لاعب يحقق أول بطولة مع النصر

رونالدو نجم النصر
رونالدو نجم النصر

نجح النصر التتويج بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية) ، بعد الفوز على الهلال بهدفين لهدف، في المباراة النهائية.

حصد 13 لاعبا مع النصر أول بطولة مع الأصفر بعد الفوز بالبطولة العربية على رأسهم النجم كريستيانو رونالدو.

بالإضافة البرازيليان تاليسكا وتيليس والكرواتي بروزوفيتش والسنغالي ساديو ماني والإيفوريان سيكو فوفانا وغسيلان كونان.

كما حقق عبدالرحمن غريب أول بطولة له في تاريخه بعد إنضمامه للفريق الأصفر قادما من الأهلي في الصيف الماضي، بجانب نواف العقيدي حارس مرمى العالمي، و والاحتياطي أمين بخاري، والمدافع محمد آل فتيل، والظهير نواف بوشل، و الشاب عبد العزيز العليوة.

حصد النصر البطولة العربية للمرة الاولى في تاريخه بعدما صعد لأول مرة للنهائي، فيما فشل الهلال في تحقيق اللقب الثالث له بعدما كانت آخر مرة توج بها في نسخة 1995.
 

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