قرارات قوية من الاتحاد السعودي في الموسم الجديد

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عدد من القرارت التي سيتم تنفيذها خلال الموسم الجديد 2023/2024، وذلك بعدما أصبحت المسابقة على خُطى الدوريات الأوروبية الكبري.

قرارات لجنة الانضباط في الدوري السعودي

تغريم أي مشجع يدخن في المدرجات 20 ألف ريال سعودي. النادي الذي يقوم بمخالفة الأنظمة وأنتهاك القوانين يتعرض للهبوط للدرجة الأدني. غرامة 100 ألف ريال سعودي للنادي الذي يقتحم مشجعه يقتحم ملعب المباراة. إيقاف 6 شهور وغرامة مالية 100 ألف ريال على اللاعب الذي يقوم بالبصق على مسؤول خلال المباراة. غرامة 100 ألف ريال سعودي لكل من يقوم بإثارة الرأي العام أو نشر عبارات منافية للأخلاق العامة على وسائل التواصل الاجتماعي. غرامة 300 ألف ريال للاعب الذي يقوم بالادلاء بتصريحات تتضمن تجريح أو إساءة. الإيقاف عن نشاط كرة القدم لمدة سنة وغرامة 300 ألف ريال لمن يقوم بالتحريض على الكراهية أو العنف أثناء المباراة. غرامة 80 ألف ريال سعودي لمن يقوم بالإساءة للاتحاد السعودي لكرة القدم أم لجانه القضائية أن الرابطة أو أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين به. غرامة 200 الف ريال لمن يمارس العنصرية في مدرجات الدوري السعودي

عند قيام جمهور أي نادي بقذف أداة داخل الملعب:

- غرامة مالية ٣٠ ألف ريال، من علبة إلى ٤ علب

- غرامة مالية ٣٠ ألف ريال، من ٥ إلى ٩ علبة

- غرامة مالية ٦٠ ألف ريال، من ١٠ إلى ١٩ علبة

- غرامة مالية ١٠٠ ألف ريال، ٢٠ علبة فأكثر.