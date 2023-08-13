قرارات قوية من الاتحاد السعودي في الموسم الجديد
كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عدد من القرارت التي سيتم تنفيذها خلال الموسم الجديد 2023/2024، وذلك بعدما أصبحت المسابقة على خُطى الدوريات الأوروبية الكبري.
قرارات لجنة الانضباط في الدوري السعودي
- تغريم أي مشجع يدخن في المدرجات 20 ألف ريال سعودي.
- النادي الذي يقوم بمخالفة الأنظمة وأنتهاك القوانين يتعرض للهبوط للدرجة الأدني.
- غرامة 100 ألف ريال سعودي للنادي الذي يقتحم مشجعه يقتحم ملعب المباراة.
- إيقاف 6 شهور وغرامة مالية 100 ألف ريال على اللاعب الذي يقوم بالبصق على مسؤول خلال المباراة.
- غرامة 100 ألف ريال سعودي لكل من يقوم بإثارة الرأي العام أو نشر عبارات منافية للأخلاق العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
- غرامة 300 ألف ريال للاعب الذي يقوم بالادلاء بتصريحات تتضمن تجريح أو إساءة.
- الإيقاف عن نشاط كرة القدم لمدة سنة وغرامة 300 ألف ريال لمن يقوم بالتحريض على الكراهية أو العنف أثناء المباراة.
- غرامة 80 ألف ريال سعودي لمن يقوم بالإساءة للاتحاد السعودي لكرة القدم أم لجانه القضائية أن الرابطة أو أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين به.
- غرامة 200 الف ريال لمن يمارس العنصرية في مدرجات الدوري السعودي
عند قيام جمهور أي نادي بقذف أداة داخل الملعب:
- غرامة مالية ٣٠ ألف ريال، من علبة إلى ٤ علب
- غرامة مالية ٣٠ ألف ريال، من ٥ إلى ٩ علبة
- غرامة مالية ٦٠ ألف ريال، من ١٠ إلى ١٩ علبة
- غرامة مالية ١٠٠ ألف ريال، ٢٠ علبة فأكثر.