عمان: فائض الميزانية 656 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023

سجلت الميزانية العامة لسلطنة عمان فائضا ماليا بنحو 656 مليون ريال عُماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 784 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2022م.

وزارة المالية العمانية

وذكرت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن عن وزارة المالية فى عمان أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م حوالي 6 مليارات و342 مليون ريال، مسجلة انخفاضًا بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغة 6 مليارات و725 مليون ريال.

وسجل صافي إيرادات النفط فى عمان حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 2% مسجلًا نحو 3 مليارات و257 مليون ريال، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و187 مليون ريال حتى نهاية النصف الأول من عام 2022م، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولارًا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و61 ألف برميل يوميًّا.

وانخفض صافي إيرادات الغاز فى عمان حتى نهاية يونيو 2023م بنسبة 36 % ليبلغ مليارًا و115 مليون ريال مقارنة بتحصيل مليار و729 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2022م؛ ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز، بحسب الاسواق العربية.

وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري فى عمان بنسبة 9 بالمائة، مسجلةً نحو مليار و962 مليون ريال، مقارنة بتحصيل مليار و796 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2022م.

وسجل الإنفاق العام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 5 مليارات و686 مليون ريال، منخفضًا بمقدار 255 مليون ريال، أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.

"المركزي" الأردني يطرح سندات خزينة بقيمة 141 مليون دولار

"المركزي" الأردني

أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، نيابة عن الحكومة، طرحه سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار (141.28 مليون دولار) لأجل خمس سنوات.

وقال التلفزيون الحكومي الرسمي الذي أذاع الخبر إن موعد استحقاق السندات سيكون في 14 أغسطس 2028 ، وأظهر الإصدار أن تاريخ التسوية للسندات سيكون غداً الاثنين 14 أغسطس .