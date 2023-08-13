ما هو السبب الأكثر شيوعًا لتلوث الدم؟

يحدث تلوث الدم عندما يكون لديك بكتيريا في دمك، وعادة ما يكون دمك معقمًا، مما يعني أنه لا يحتوي على أي بكتيريا أو جراثيم أخرى، ويمكن أن تدخل البكتيريا إلى دمك بعدة طرق ممكنة ، ولكنها تحدث عادةً من خلال الجروح الجلدية مثل الجروح أو الخدوش أو الحروق.

العديد من أنواع البكتيريا المختلفة قد تسبب تلوث الدم، وتتضمن بعض الأمثلة ما يلي:

الإشريكية القولونية.

بكتيريا المكورات الرئوية.

السالمونيلا.

المكورات العنقودية الذهبية (العنقوديات) ، بما في ذلك المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA) والمكورات العنقودية الذهبية الحساسة للميثيسيلين (MSSA).

يمكن أن تدخل هذه البكتيريا جسمك بعدة طرق مختلفة ، بما في ذلك:

خدوش.

التخفيضات.

الحروق.

تفريش أسنانك أو تنظيفها بالخيط بقوة شديدة.

إجراءات طب الأسنان ، بما في ذلك تنظيف الأسنان أو قلع الأسنان.

الإجراءات الطبية ، بما في ذلك الجراحة والقسطرة وإدخال أنابيب التنفس أو التبرع بالدم.

إعادة استخدام الإبر أو مشاركتها.

ما هو السبب الأكثر شيوعًا لتجرثم الدم؟

تشمل الأسباب البكتيرية الأكثر شيوعًا لعدوى مجرى الدم ما يلي:

بكتريا قولونية.

المكورات العنقودية الذهبية.

أنواع العقديات.