ديوان الخدمة المدنية الأردني: "علاقتنا مع التنظيم والإدارة المصرية تتسم بالعمق" (شاهد)

أكد سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، الإصلاح الإداري مهم جدًّا لأي نوع من أنواع الإصلاحات الأخرى مثل الإصلاح السياسي والإصلاح الإداري؛ لأنه دون وجود كفاءة بعقلية متطورة ويفهم دوره في تقديم خدمة للمستثمر وتبسيط الإجراءات لا يمكن تحقيق نجاح في الإصلاح الإداري، لأن العامل البشري هو المكون الأساسي.

تابع “الناصر” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أنه دون المورد البشري لا يمكن تحقيق إصلاح إداري، معقبًا: "قد نتعاقد على أحدث الأجهزة ولا نستفيد منها بسبب عدم وجود عناصر بشرية مدربة ومتطورة، وبالتالي، فإن الأجهزة المركزية هي المسئولة عن تطوير الموظف والارتقاء بأدائه وقدراته مما ينعكس على تطوير القدرات المؤسسية".

أشار إلى أن معهد الإدارة الأردني شهد تراجعًا في أدائه، ولكن منذ عام 2019 أعيد ربطه مع رئيس الديوان مرة أخرى، وأصبح يستعيد دوره الطبيعي.

رئيس ديوان الخدمة المدنية: "جائحة كورونا كان لها انعكاسات نفسية سلبية وفهم الموظف في أداء مهام عمله"

أكمل أن جائحة كورونا كان لها انعكاسات نفسية سلبية وفهم الموظف في أداء مهام عمله، لافتًا إلى أن الانتقال إلى التعليم عن بعد غيّر مفاهيم كثيرة، لافتًا إلى أن هناك حاجة إلى عمل متكامل بين أجهزة الخدمة المدنية من أجل تطوير الموارد البشرية للتعافي من هذه المرحلة التي استمرت عامين ونصف العام، وأثرت في حماس الموظفين لوظائفهم.

شددَّ على ضرورة التركيز على الجانب البحثي في التعامل مع الموظفين، وألا يكون الجهاز الحكومي شكلًا من أشكال البطالة المقنعة، وبالتالي، يجب أن تُحدد الأولويات بدقة وماهية الوظائف التي يحتاجها الجهاز الإداري للدولة، مستطردًا: "نسعى إلى الاستفادة من تجارب وخبرات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إذْ لا نبدأ العمل من الصفر، ولكن نوفر وقتًا وجهدًا ومالًا، فالجهد منظم وليس عشوائيًّا، إذْ تتسم علاقتنا مع الجهاز بالعمق والواقعية والحاجة الفعلية».

أوضح أن العلاقة التي تجمع مصر وبلاده تتسم بخصوصية مستمدة من خصوصية العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، لافتًا إلى أنَّ العاصمة الإدارية الجديدة صرح هائل وكبير وإنجاز حضاري، مشددًا على إنها إنجاز نوعي غير مسبوق في النوعية والحجم الضخم والتطور التكنولوجي الضخم يسجل لمصر.