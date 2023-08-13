استمرار إيقاف سهم ثقة لإدارة الأعمال لهذا السبب

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، استمرار الإيقاف على أسهم شركة ثقة لإدارة الاعمال والتنمية، ومنحها مهلة 15 يوماً لتصويب المخالفات كافة الواردة بتقرير مراقب الحسابات وموافاة الهيئة والبورصة بتقرير بكل التصويبات خلال المهلة الممنوحة.

وقالت الهيئة في بيان للبورصة إن تقرير مراقب الحسابات انتهي الرأي به في 3 أغسطس الجاري أن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لا تعبّر بوضوح وعدالة في كل جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة، وكذا نتيجة أعمالها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية.

وحققت شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية، صافي خسائر بلغ 2.09 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 792.79 ألف جنيه خلال النصف المقارن من 2022