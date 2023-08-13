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الأحد 13 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غداً.. الحُكم على مُتهمٍ بسرقة شخص بالإكراه بمنطقة كرداسة

محكمة
محكمة

تُصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غداً الاثنين، حُكمها على مُتهمٍ بسرقة شخص بالإكراه بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة.

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محكمة الأسرة!

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 يصدر الحكم برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف محمد، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد، حسين محمود فخري، أسامة الامير تادروس، وأمانة سر صلاح السيد، وممدوح عبد الرشيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 591 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة كرداسة، أن المتهم "محمد م."، 24 عاما، بدون عمل، في يوم 13 يناير الماضي سرق وأخر مجهول منقولات مملوكة للمجني عليه "أحمد أ."، بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن استغلا تواجده بمفرده بالسيارة الأجرة، قيادة المتهم وسيره بها بالطريق العام ليلا وباغته المجهول بإشهار سلاح أبيض "مطواة" بوجهه ووضعه على رقبته مهدداً إياه بالإيذاء.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين قاما بالتعدي على المجني عليه بالضرب دون إحداث إصابات، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء منه على المنقولات.

وقال المجني عليه في التحقيقات، إنه حال استقلاله السيارة الأجرة قيادة المتهم وإبان سيرة بالطريق العام نيلة استغل الأخير تواجده بمفرده بالسيارة وأشار لآخر مجهول "تابعه" حتى فوجئ بالأخير يشهر بوجهه سلاح أبيض "مطواة" وقام بوضعه علي رقبته مهدداً إياه بالإيذاء وقاما بالتعدي عليه بالضرب دون منه على منقولاته، وعزى قصدهما من ذلك سرقته كرهاً عنه.

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